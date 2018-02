Categoria1__Notizie

Data__05/02/2018

Data__2018

Dalle prime ore di martedì 6 febbraio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Sulla base dei fenomeni previsti il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità di codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: rischio idrogeologico per temporali su E (Aniene), F (Bacini costieri sud); rischio idrogeologico su D (Roma).

Ulteriori informazioni sulla pagina dedicata della Protezione Civile.

Per ogni richiesta di chiarimenti, ulteriori informazioni o interventi, è possibile contattare la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

I cittadini sordi possono mettersi in contatto con la Sala Operativa attraverso l’app gratuita Pedius.

5 FEB 2018 - RED

