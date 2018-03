Roma Informa 25 marzo - La settimana

TRE NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA

Tre nuovi centri antiviolenza nei Municipi VI, VII e VIII. Le strutture, aperte per almeno cinque giorni a settimana, hanno un numero telefonico attivo 24 ore su 24 e assicurano un percorso personalizzato di ascolto, accoglienza, supporto a donne in difficoltà. I tre nuovi centri si aggiungono a due Case Rifugio e a una Casa per la Semiautonomia già attive sul territorio capitolino.



ROMA A BORSA INTERNAZIONALE TURISMO BERLINO

Roma anche quest’anno ha partecipato alla Borsa Internazionale del turismo di Berlino. Organizzati workshop e incontri tra operatori romani e buyer tedeschi del settore. La Capitale italiana si conferma tra le mete preferite dal turismo tedesco con oltre 770mila arrivi e un totale di quasi 3 milioni di presenze nel 2017 , si tratta di un aumento di circa il 3% rispetto al 2016.



TORRI EUR. TAR LAZIO RIGETTA RICORSO

Rigettato dal Tribunale Amministrativo Regionale il ricorso di 325 milioni di euro presentato dalla società Alfiere Spa nei confronti di Roma Capitale per il progetto di trasformazione del complesso immobiliare Torri dell’Eur. Accogliendo le osservazioni dell'Amministrazione, il Tar del Lazio ha affermato che l'atto di annullamento del permesso a costruire non ha influito sul restauro delle Torri definendo cosi infondata la domanda risarcitoria.

CAMPO TESTACCIO, A BREVE LA BONIFICA

A breve sarà realizzata la bonifica di Campo Testaccio. L’obiettivo è mettere in sicurezza i locali attualmente occupati ed avviare un percorso di riqualificazione dell’area. A tal fine, si è tenuto un incontro tra gli uffici competenti e il CTU del Tribunale Civile di Roma per definire l’iter dell’intervento.

PIATTAFORMA “TAXI WEB”

Partirà nei prossimi mesi Taxi web, la piattaforma on line dedicata ai tassisti per velocizzare i servizi e ridurre le attese agli sportelli, incluse quelle relative a Chiama Taxi. Intenzione del Campidoglio è avere un unico supporto per la piena gestione del trasporto pubblico non di linea. Il progetto, sviluppato da Roma Servizi per la Mobilità, è in fase avanzata e a breve sarà avviata una fase di confronto con i tassisti.

SPECIALE ROMA SU NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND

L’edizione tedesca di National Geographic Traveler dedica un supplemento speciale a Roma. Nel numero di marzo distribuito in Germania, Austria e Svizzera, spazio a quattro itinerari inediti nella Capitale, con un diario di viaggio tra antico e moderno e suggerimenti per scoprire angoli nascosti e novità della città eterna. Focus su accoglienza, qualità della vita e proposte culturali.

EUREKA! IN BIBLIOTECA

Al via da 21 marzo fino al 22 aprile “EUREKA! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano”. Oltre 200 appuntamenti in 24 biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica che per la prima volta vedono collaborare Biblioteche di Roma con i Musei Scientifici della Capitale e con National Geographic Festival delle Scienze. In programma proiezioni, presentazioni di libri, letture, laboratori didattici, visite guidate e mostre nei Musei e nelle biblioteche.

FOIBE, VIAGGIO DEL RICORDO CON STUDENTI ROMANI

Gli studenti di 12 scuole di Roma protagonisti del Viaggio del Ricordo in Friuli Venezia Giulia, Istria e Pola. Accompagnati dalla sindaca Raggi e dai testimoni del dramma del confine orientale, hanno visitato le città e i luoghi simbolo dove si consumò la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata.

FORMULA E, INCONTRO CON COMITATI DI QUARTIERE

Si è svolto presso il IX Municipio il primo incontro tra i rappresentanti di Roma Capitale e i Comitati del quartiere Eur in vista della Formula E. Un confronto con i residenti per illustrare il piano delle modifiche alla mobilità che interesseranno le strade del quartiere nel mese di aprile. Uno schema di circolazione pensato per minimizzare i disagi e gli impatti sulla viabilità.

