La cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi, i nuovi appuntamenti

Tematica: Cultura

Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 15 al 21 luglio nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila.

Municipio I. Alla Biblioteca Giordano Bruno, in via Giordano Bruno 47, giovedì 18 luglio alle 17 L'angolo dei bambini, con proiezione del film Snoopy and friends (pop corn in omaggio). Per bambini fino a 10 anni. Alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5,fino al 4 settembre la mostra fotografica di Emanuela CasoWomen, un omaggio alle donne, ai loro diritti mai ampiamente conquistati, alle speranze, alle sofferenze e alle intime gioie che trapelano dai loro sguardi. Un reportage condotto attraverso diversi Paesi del mondo per raccontare l’universo femminile da Occidente a Oriente.

Municipio II. Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel parco), fino al 30 luglio nel giardino di Villa Mercede letture ad alta voce e laboratori a tema. Martedì’ 16 luglio, dalle 9.30 alle 11.30 Caccia al libro: i bambini, divisi in due squadre, dovranno seguire gli indizi per trovare i libri accuratamente nascosti nel giardino di Villa Mercede. La squadra vincitrice riceverà in premio un forziere pieno di cioccolatini e caramelle. Venerdì 19 luglio alle 9.30 letture ad alta voce e laboratorio a tema con presentazione del libro Apri bene gli occhi di Ramadier & Bourgeau (Babalibri 2017).

Municipio V. Al Nuovo Cinema Aquila dal 17 al 19 luglio (e poi anche nella settimana successiva dal 22 al 25 luglio) alle 21.00 si terrà la prima edizione della rassegna Un affare di donne al Nuovo Cinema Aquila. Prodotta dal Cinema, la rassegna competitiva è dedicata al cinema indipendente italiano firmato o prodotto da cineaste, con particolare attenzione al documentario.

S'intende con questa selezione di pellicole evidenziare quanto la presenza sempre più massiccia di film firmati da donne - tanto nei palmares più prestigiosi che in cima alle classifiche - viva una sua esistenza 'in piccolo' ma non meno vibrante nell'ambito delle pellicole a basso costo, del documentario d'autore, del film-inchiesta, del cinema poetico, conquistando passo dopo passo la palese evidenza che uno "specifico femminino" nel nostro cinema non solo esista ma risulti sempre più suggestivo e influente.

La pellicola, tra le otto previste, che riuscirà a raggiungere il più alto numero di spettatori verrà, il prossimo autunno, programmata per tre sere consecutive al Cinema del Pigneto.Mercoledì 17 luglio si inizia con Alla salute il documentario di Brunella Fili alla presenza della regista. Giovedì 18 Il sogno di Omero, documentario di Emiliano Aiello che sarà presente in sala insieme ai produttori Silvia Luzi e Luca Bellino, modererà l’incontro Sergio Sozzo di Sentieri selvaggi. Venerdì 19 Beo il documentario di Francesca Pirani e Stefano Viali alla presenza dei registi. Tutti gli incontri saranno moderati dal direttore artistico della rassegna Domenico Vitucci, tranne laddove indicato.

Da martedì 16 a domenica 21 luglio alla Casa della Cultura, via Casilina 665, mostra collettiva annuale degli allievi della scuola di pittura e scultura ArteStudioValenti.

Municipio VI. Alla Biblioteca Borghesiana, largo Monreale snc, tutti i giovedì dalle 10 alle 11.30 laboratorio di lettura sui temi della comunicazione nonviolenta attraverso la lettura del libro Le parole sono finestre [oppure muri] di Marshall B. A cura di Adele Foggia. Alla Biblioteca Collina della Pace, via Bompietro 16, dal 15 luglio all’8 settembre laboratori e centro estivo nell’ambito del progetto Un'Estate Animata, tra i vincitori del Bando Estate Romana, manifestazione promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale. I laboratori sono a cura di Lanterna Magica s.r.l. e Associazione Culturale Le Moscerine, che presenteranno quattro programmi laboratoriali: Cinema d'animazione, Fotografia, Animazione Teatrale, Scrittura. I bambini potranno scegliere se frequentare il corso di mattina o di pomeriggio nei periodi: 15 - 19 luglio 2019 e 2 - 6 settembre 2019. Le attività di laboratorio pensate per una fascia d’età dai 6 agli 13 anni avranno come filo conduttore temi come l’ambiente, la diversità, il bullismo, l’amicizia e saranno declinate attraverso varie modalità artistiche: cinema di animazione, fotografia, realizzazione di un libro, realizzazione di un video, realizzazione di un evento teatrale.

Municipio VII. Alla Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153, il lunedì ed il mercoledì dalle 11.30 alle 12.30 ospita le attività della Ludoteca Diffusa a cura di @cooperativasocialealbatros1985o.n.l.u.s.

Municipio X. Continua al Chiostro di Palazzo del Governatorato giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 (e fino al 28 luglio) a partire dalle 19.30 la rassegna estiva Ostia d’Amare, promossa e sostenuta dal Municipio con la serie di eventi Le Belle Sere a cura di Argilla Teatri letture: racconti di viaggio, concerti, marionette e poesia nella cornice della “piazzetta” del municipio. Venerdì 19 luglio in piazza Cesario Console ad Ostia, come tutti i venerdì, alle 19 (fino al 2 agosto) Spettacolare, questa Scienza!, iniziativa di Scienza Divertente, un modo diverso e accattivante di affrontare temi scientifici per grandi e piccoli. Tra sabato 20 e domenica 21eventi per adulti e bambini al parco Simone Renoglio di Ostia Lido, infine sabato 20 alle 21 una Serata Rinascimentale adOstia Antica con sfilata storica e sbandieratori, nel meraviglioso Borgo, tra il Castello di Giulio II e la chiesa di S. Aurea.

Nell’ambito delle attività dell’Estate Romana 2019 di Roma Capitale, il Teatro Romano di Ostia Antica ospita il Festival Il Mito e il Sogno, martedì 16 concerto dei Carmina Burana,venerdì 19 Levante e sabato 20 Walking on the Moon, spettacolo teatrale. Come ogni mercoledì appuntamento conOstia incontra l’Autore, presentazioni di libri e scrittori allo stabilimento La Vela ad Ostia Levante, lungomare A. Vespucci 120, alle 18.00. Sabato 20 e domenica 21 con il Rally di Roma Capitale, importante gara del circuito internazionale di rally, un villaggio animerà il Pontile di Ostia con stand, info, curiosità, memorabilia. Continuano, inoltre, le visite guidate al Castello di Giulio II al Borgo di Ostia Antica che può essere visitato ogni sabato alle 20.30 e alle 21.45.

Municipio XIII. Alla Biblioteca Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 129, tutti i martedi alle 17 incontri con letture di fiabe e racconti animati a cura di Maresa, Antonella, Eleonora, Francesca Romana & Martina. Proiezioni e laboratori per bimbi dai 3 agli 8 anni, ma anche per mamme, papà, nonni, zii e amici. Tutti i giovedì, invece, alle 17 Un nido di libri, attività di letture per bambini di età: 0-3 anni.

