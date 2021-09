AGGIORNAMENTI DAL CAMPIDOGLIO 25 SETTEMBRE 2021

Tematica: Roma

CHIUSO IL CAMPO ROM “LA BARBUTA”

Sono iniziate questa settimana le operazioni di sgombero del campo rom “La Barbuta” così come disposto con ordinanza sindacale. L’obiettivo è ripristinare le condizioni ambientali e igienico sanitarie a tutela della salute pubblica. Dopo Camping River, Schiavonetti, Foro Italico, l'area F del campo di Castel Romano e Monachina, questo è il sesto insediamento superato e chiuso. A Roma, dal 2017, grazie agli interventi attuati secondo le linee del Piano Rom, è stata registrata inoltre una diminuzione delle presenze del 41,1% nei campi autorizzati e del 34,9% in situazioni abusive o non regolari.

PIAZZA DEI CINQUECENTO: LA NUOVA PORTA DELLA CITTÀ

Presentati da Roma Capitale e da Gruppo Fs i progetti che si sono classificati ai primi cinque posti del concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica e funzionale del nodo di Termini e di Piazza dei Cinquecento, bandito a dicembre 2020 dal Gruppo FS Italiane – con le sue società Grandi Stazioni Rail, FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana – insieme a Roma Capitale e con il supporto tecnico dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. I maggiori obiettivi del concorso sono il conseguimento della piena integrazione della stazione Termini nel contesto urbano riqualificando lo spazio pubblico, la trasformazione della stazione in un efficiente hub della mobilità integrata in coerenza con gli indirizzi del PUMS, la creazione di connessioni ciclopedonali sicure e continue e la razionalizzazione delle linee del trasporto pubblico locale ottimizzandone la presenza sulla Piazza.

ATAC: AGGIUDICATA L’EX RIMESSA DI PIAZZA RAGUSA

È stata aggiudicata da Roma Capitale l’ex rimessa Ragusa. A seguito della delibera della Giunta capitolina, agli inizi di agosto era stata presentata la proposta irrevocabile di acquisto al patrimonio di Roma Capitale per il perseguimento degli obiettivi strategici definiti nel Pums. L’ex rimessa Ragusa svolgerà un ruolo centrale nella strategia di elettrificazione del trasporto pubblico (Progetto Full Green) già inserita nel PNRR.

COMODATO D'USO GRATUITO ALLA CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE

La Giunta capitolina ha approvato la delibera che autorizza il comodato d'uso gratuito del complesso monumentale del “Buon Pastore” in favore del Consorzio Internazionale Casa delle Donne. L'assegnazione della superficie di circa 4mila mq viene attribuita ai sensi della legge 178/2020 e avrà durata di 12 anni a decorrere dalla sottoscrizione. Con la delibera, riconoscendo il ruolo assunto negli anni dal complesso del “Buon Pastore” come luogo deputato ad accogliere, proteggere, potenziare e sviluppare il valore della donna, si definiscono le aree tematiche di interesse dell’Amministrazione coerenti con l’utilizzazione collettiva della “Casa Internazionale della Donna”.

MOBILITÀ SOSTENIBILE: AL VIA A ROMA IL PROGETTO “MOBILITIAMOCI”

Presentato, nell'ambito della Settimana europea della Mobilità, il progetto “Mobilitiamoci” per la sperimentazione di una piattaforma nazionale di ausilio all'opera dei mobility manager. Uno strumento che potrà essere utile ai mobility manager scolastici e ai mobility manager d'area per la pianificazione dei Piani della mobilità scolastica al fine di ridurre gli spostamenti in auto e quindi le emissioni inquinanti e la congestione stradale (legata agli spostamenti casa-scuola). Il progetto, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili all'interno del Fondo per le Opere Prioritarie, vede coinvolti i Comuni di Roma Capitale, Milano, Piacenza, Matera, Palermo e Livorno. Per l’occasione la F.I.A.B. ha consegnato a Roma la bandiera di “Comuni Ciclabili 2021”.

AL VIA I LAVORI PER UN NUOVO CENTRO FAMIGLIE E UNA COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE ANZIANE

Sono in corso i lavori sull’immobile confiscato alla criminalità organizzata in zona Eur che sarà restituito ai cittadini con un servizio che prevede un Centro per le famiglie di secondo livello e una Comunità Alloggio per persone anziane. In attuazione al Piano Sociale Cittadino, Roma Capitale si dota dei primi due centri per famiglie di II livello. Il primo è pronto e sarà inaugurato a fine mese, mentre sono in corso i lavori per la realizzazione del secondo. Il Centro per le famiglie di secondo livello è una struttura finalizzata al contrasto di ogni forma di maltrattamento o abuso, in particolare ai danni delle persone di minore età, attraverso una valutazione e presa in carico integrata e altamente specializzata.

REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI

Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia – Provveditorato Lazio–Abruzzo-Molise del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per favorire il reinserimento sociale delle persone private della libertà personale. Prevista la fruizione della diversificata e articolata offerta di servizi in ambito socio assistenziale, culturale, di orientamento e inserimento lavorativo, attività anagrafiche e di stato civile erogati da Roma Capitale in favore della popolazione reclusa negli Istituti di Pena inseriti nel territorio cittadino. Obiettivo è favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale, promuovendo attività di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento mirate al benessere in termini di qualità della vita e delle relazioni, accesso ai servizi e aumento delle opportunità.

CAMPIDOGLIO-OSPEDALE S. GIOVANNI: DIMISSIONI PROTETTE PER PERSONE SENZA DIMORA

Sottoscritto il contratto di comodato d’uso gratuito per 6 anni tra Roma Capitale Dipartimento Politiche Sociali e l’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” per la realizzazione del primo “Centro di Accoglienza per le Fragilità Socio-Sanitarie” (CAFSS). Il centro accoglierà le persone senza dimora in dimissioni protette, ossia che vengono dimesse dall’ospedale ma hanno bisogno di ulteriori cure che negli altri casi vengono garantite presso il domicilio del paziente. Nel caso dei senza fissa dimora grazie al primo Centro Cafss sarà possibile proseguire le cure e al contempo avviare la presa in carico dal punto di vista dell’integrazione sociale.

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2021

Sabato 25 e domenica 26 settembre Roma Capitale aderisce all’edizione 2021 delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) con una serie di incontri e visite guidate gratuite nei Musei Civici, nei siti archeologici e in molti altri luoghi della cultura. L’iniziativa, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, segue il tema prescelto per questa edizione delle GEP 2021: “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”. Per informazioni e programma completo: www.culture.roma.it, www.sovraintendenzaroma.it. Le Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea e organizzate dal Ministero della Cultura (MIC), si svolgono con successo dal 1991 in tutti i Paesi Europei.

