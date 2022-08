Istituito il Tavolo Permanente per la Salute

Istituito con ordinanza sindacale il “Tavolo Permanente per la Salute”. Un’iniziativa mirata alla realizzazione di una rete tra tutti gli organismi che si occupano di tutela della salute, per mettere in campo tutti gli interventi strategici in grado di diffondere una rinnovata “cultura della salute” nella nostra città.

In attuazione di quanto stabilito alla voce “Roma capitale di una salute diffusa” delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea Capitolina (deliberazione 106/2021), il tavolo verrà realizzato grazie ai fondi disponibili dal Pnrr per migliorare cura e assistenza, per sfruttare le nuove tecnologie e portare i servizi più vicino alle persone. Roma potrà così distinguersi per la capillarità dell’assistenza domiciliare, di prossimità e della telemedicina.

Saranno interventi strategici quelli che contribuiranno a: integrare le innovazioni del Pnrr con l’interesse dei cittadini a mantenere un alto livello di qualità della vita in termini di salute; individuare i relativi bisogni; selezionare e definire le priorità per la programmazione di interventi anche con altre istituzioni; progettare interventi sperimentali e strumenti operativi, di ricerca e sensibilizzazione; promuovere piani per la realizzazione di interventi specifici; diffondere le iniziative intraprese.

Faranno parte del Tavolo il Sindaco, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, il Vice Direttore Generale ai Servizi alla Persona e Salute di Roma Capitale, i delegati del Sindaco per le Conferenze Socio-Sanitarie presso le ASL Roma 1, 2 e 3, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti, il Presidente dell’Ordine degli Psicologi. Inoltre, in base alle necessità, è prevista la partecipazione di altri professionisti con competenze specifiche.

Con la creazione del Tavolo si intende, inoltre, dare pieno sostegno al rafforzamento del ruolo di Roma come capitale del biomedicale, alla candidatura della città come sede della HERA (Health Emergency Response Authority), la nuova Autorità prevista dalla Commissione Europea per la risposta alle emergenze sanitarie.

