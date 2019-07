#ViaLibera, è by night l'appuntamento di sabato 13 luglio

Tematica: Mobilità e Territorio

Sabato 13 luglio torna l’iniziativa di Roma Capitale #ViaLibera questa volta in edizione serale dalle 19 alle 24: una rete di strade chiuse al traffico riservate esclusivamente a pedoni e ciclisti per vivere la città in modo sostenibile.

Come per le precedenti edizioni, lungo il percorso ciclopedonale sono previsti eventi, attività e iniziative itineranti allo scopo di promuovere un nuovo approccio culturale alla mobilità e un nuovo uso della strada.

Il percorso interessa via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, via del Corso, via Cola di Rienzo, via Veneto, via Bissolati, via XX Settembre, via Tiburtina, viale Manzoni e via Labicana.

Il progetto è promosso da Roma Capitale con la collaborazione della Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità, dei Municipi, della Polizia locale, a cura di Roma Servizi per la Mobilità e Zétema.

In continuità con le edizioni precedenti, Roma Capitale e la Consulta Cittadina invitano gli enti privi di scopo di lucro, gli organismi associativi, i comitati e i cittadini attivi nella promozione della mobilità dolce e sostenibile e nei settori artistico-culturale e dello sport, a partecipare e a diffondere l’iniziativa, nonché a proporre attività ed eventi per l'appuntamento.

RED

Data__2019